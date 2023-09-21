Красный уровень тревоги на Да Луш! Бенфика проиграла дома Зальцбургу в дебютном для Анатолия Трубина матче за "орлов" в главном европейском футбольном турнире. Причём сам украинский вратарь сыграл в этой встрече далеко не идеально: уже на второй минуте он "привёз" пенальти. Лиссабонцам повезло, что Конате пробил выше ворот.

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Однако на этом проблемы для Бенфики не завершились. Спустя десять минут центральный защитник "орлов" заработал прямую красную карточку, в связи с чем Рогеру Шмидту пришлось делать срочную замену и разменивать атакующего полузащитника Мариу на другого центрального защитника Морато. Однако чемпион Австрии всё равно сумел воспользоваться численным преимуществом: Шимич записал на свой счёт гол+пас в этой встрече. Он забил с пенальти сам и ассистировал Глуху.