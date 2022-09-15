Другий день 2 туру групового етапу ЛЧ подарував низку красивих голів та історичних досягнень.

Загалом в ігровий день було забито 23 м'ячі. Ліонель Мессі точним ударом у ворота Маккабі оформив 2 рекорди Ліги чемпіонів. Тепер Лео забивав у 18 сезонах турніру і засмутив найбільшу кількість команд – 39.

Шахтар – Селтік: Мудрик і 3 неочевидні герої творять нове диво – феноменального кривдника України зупинили у матчі ЛЧ

Михайло Мудрик відзначився у другому турі поспіль і врятував для Шахтаря нічию із Селтіком. Ерлінг Холанд також не перестає дивувати. Цього разу бомбардир Ман Сіті у фантастичному стрибку покарав свою "колишню" – Борусію Д. Ці та інші голи середи дивіться у відео.