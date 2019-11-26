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Два гравці Брюгге отримали червоні картки після емоційного святкування гола – курйоз дня в Лізі чемпіонів

22:44 137 Читать на русском
Два гравці Брюгге отримали червоні картки після емоційного святкування гола – курйоз дня в Лізі чемпіонів
Крепен Д'ятта / Getty Images

Рятівний гол Брюгге у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Галатасарая (1:1) призвів до двох безглуздих вилучень у складі бельгійців.

11’ Адем Бюйюк
 
Крепен Д'ятта 90+2’
Клінтон Мата 90+3’
Крепен Д'ятта 90+3’
11’ Адем Бюйюк
90+2’ Крепен Д'ятта
90+3’ Клінтон Мата
90+3’ Крепен Д'ятта

Хавбеки Брюгге Крепен Д'ятта і Клінтон Мата зовсім втратили голову, коли їхня команда зрівняла рахунок у компенсований час.

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Д'ятта вразив ворота суперника і зняв футболку, забувши, що в його пасиві вже є одна жовта картка. Автор гола виявився не єдиною жертвою загальної ейфорії – його партнер Мата у ефектному стрибку зламав кутовий прапорець, але суддя не оцінив таланти "бійця". Клінтону прописали "гірчичник", який став другим і для нього.

Завдяки нічиїй Брюгге втримався на третій сходинці групи А, однак команда Едуарда Соболя вже не має шансів на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів футбольні курйози Відеоновини Клінтон Мата Клінтон Мата Крепен Д'ятта Крепен Д'ятта Галатасарай - Брюгге
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