Два гравці Брюгге отримали червоні картки після емоційного святкування гола – курйоз дня в Лізі чемпіонів

Рятівний гол Брюгге у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Галатасарая (1:1) призвів до двох безглуздих вилучень у складі бельгійців.

Хавбеки Брюгге Крепен Д'ятта і Клінтон Мата зовсім втратили голову, коли їхня команда зрівняла рахунок у компенсований час.

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Д'ятта вразив ворота суперника і зняв футболку, забувши, що в його пасиві вже є одна жовта картка. Автор гола виявився не єдиною жертвою загальної ейфорії – його партнер Мата у ефектному стрибку зламав кутовий прапорець, але суддя не оцінив таланти "бійця". Клінтону прописали "гірчичник", який став другим і для нього.

Завдяки нічиїй Брюгге втримався на третій сходинці групи А, однак команда Едуарда Соболя вже не має шансів на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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