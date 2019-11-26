Локомотив пропустив безглуздий автогол у матчі проти Байєра

Московський Локомотив вирішив сам створити собі проблеми у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Байєра.

Гравці "залізничників" вразили курйозним автоголом, який допоміг супернику відкрити рахунок у зустрічі.

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Банальна подача з кутового призвела до паніки у штрафному майданчику Гільєрме. Після відскоку м'яч опинився у Едера, який вирішив вибити круглого у свого партнера. М'яч від ноги Жємалєтдінова відлетів прямісінько під стійку – 0:1.

Нагадаємо, перший матч групового етапу ЛЧ між Локомотивом і Байєром завершився перемогою росіян з рахунком 2:1.

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