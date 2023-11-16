"Це була немов би інша планета. Ще у Динамо ми грали з Арсеналом і Ньюкаслом у Лізі чемпіонів – так, сильні суперники, але ніби нічого особливого.

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Я ще їхав туди, думав, що зараз там буду всіх "ганяти". Втім, коли опинився в Англії, то зрозумів, що там зовсім інший футбол. Кожна гра там немов фінал єврокубків. На полі не можна було зайвий раз голову повернути, бо завжди потрібно бути сконцентрованим протягом всіх 90 хвилин. Всі гравці в АПЛ дуже індивідуально сильні.

Протягом 4 років ми виграли чемпіонство і тричі ставали другими. І друге місце сприймалось Арсеналом як трагедія. В Англії є лише перше місце. Венгер одного разу перед сезоном зібрав команду і спитав що ми хочемо виграти. Англійці казали, що АПЛ – інші турніри їх не цікавили. Тоді як європейці казали про Лігу чемпіонів. Тільки Сол Кемпбелл сказав, що хоче виграти обидва турніри", – сказав Лужний в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Олег Романович провів в Англії 5 років, виступаючи за Арсенал та Вулверхемптон. З "канонірами" він став чемпіоном АПЛ та дворазовим володарем Кубка Англії.

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