"Это была словно бы другая планета. Еще в Динамо мы играли с Арсеналом и Ньюкаслом в Лиге чемпионов – да, сильные соперники, но вроде ничего особенного.

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Я еще ехал туда, думал, что сейчас там буду всех "гонять". Впрочем, когда оказался в Англии, то понял, что там совсем другой футбол. Каждая игра там словно финал еврокубков. На поле нельзя было лишний раз голову повернуть, потому что всегда нужно быть сконцентрированным на протяжении всех 90 минут. Все игроки в АПЛ очень индивидуально сильные.

В течение 4 лет мы выиграли чемпионство и трижды становились вторыми. И второе место воспринималось Арсеналом как трагедия. В Англии есть только первое место. Венгер однажды перед сезоном собрал команду и спросил что мы хотим выиграть. Англичане говорили, что АПЛ – другие турниры их не интересовали. Тогда как европейцы говорили о Лиге чемпионов. Только Сол Кэмпбелл сказал, что хочет выиграть оба турнира", – сказал Лужный в интервью Sportarena.

Напомним, Олег Романович провел в Англии 5 лет, выступая за Арсенал и Вулверхэмптон. С "канонирами" он стал чемпионом АПЛ и двукратным обладателем Кубка Англии.

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