Дуляй: Ліон однозначно сильніший за Хоффенхайм

Помічник Паулу Фонсеки у Шахтарі Ігор Дуляй поділився очікуваннями від матчу проти Ліона у 6 турі Ліги чемпіонів.

"З часу нашої першої гри з ними, слабше Ліон точно не став. Команда забрала чотири очки у Манчестер Сіті, і це багато про що говорить. Якщо в першому їх матчі з містянами ще можна було говорити про недооцінку, то в другій грі французи теж були дуже близькі до перемоги.

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Ліон – дуже незручна команда, де зібрані технічні і швидкі футболісти, особливо в групі атаки. Французи однозначно сильніші за Хоффенхайм. Ми знаємо, як вони грають, але перед матчем будемо ще раз аналізувати", – цитує Дуляя "Сегодня".

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