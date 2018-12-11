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Дуляй: Ліон однозначно сильніший за Хоффенхайм

10:34 341 Читать на русском
Дуляй: Ліон однозначно сильніший за Хоффенхайм
Ігор Дуляй / фото: ФК Шахтар

Помічник Паулу Фонсеки у Шахтарі Ігор Дуляй поділився очікуваннями від матчу проти Ліона у 6 турі Ліги чемпіонів.

"З часу нашої першої гри з ними, слабше Ліон точно не став. Команда забрала чотири очки у Манчестер Сіті, і це багато про що говорить. Якщо в першому їх матчі з містянами ще можна було говорити про недооцінку, то в другій грі французи теж були дуже близькі до перемоги.

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Ліон – дуже незручна команда, де зібрані технічні і швидкі футболісти, особливо в групі атаки. Французи однозначно сильніші за Хоффенхайм. Ми знаємо, як вони грають, але перед матчем будемо ще раз аналізувати", – цитує Дуляя "Сегодня".

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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