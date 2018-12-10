Президент Ліона Ола: Не хочу недооцінювати Шахтар, але ми сильніші

Президент Ліона Жан-Мішель Ола поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря в рамках Ліги чемпіонів.

"Шахтар – якісна команда і я не хочу її недооцінювати. Однак вони слабші, ніж Манчестер Сіті, з яким нам вдалося досягти результату. Ми кращі за Шахтар.

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Ми повинні зіграти на 100% своїх можливостей і ми будемо це робити. У Ліона є дві можливості, щоб кваліфікуватися в плей-офф Ліги чемпіонів – перемога або нічия. Повірте, ми не втратимо свій шанс", – цитує Ола видання leprogres.fr.

Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня, початок о 22:00.

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