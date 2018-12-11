Циганик – про Шахтар – Ліон: Очікую від матчу дуже яскравого, насиченого, атакувального футболу

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном.

"Матч між Ліоном та Шахтарем буде вирішальним для обох команд. Я очікую від цього матчу дуже яскравого, насиченого, атакувального футболу.

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Адже лише перемога дозволить Шахтарю продовжити собі життя у Лізі чемпіонів і весною. Нічия та програш залишають шанси "гірникам" виступати у Лізі Європи, але я впевнений, що команда Фонсеки мріє зіграти у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а для цього потрібно перемагати Ліон.

Французи також розуміють, що програвати жодним чином не можна. Команда буде відбиватись, команда буде гостро атакувати, бо вони завжди націлені на атаку і дуже багато забивають.

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Думаю, що команди заб’ють голи у обох таймах, але спрогнозую, що колективи на двох заб’ють більше трьох голів", – сказав Ігор Циганик у своєму відео-прогнозі на FootballHub.