Холанд забив першим же своїм ударом, замкнувши простріл Канселу. У середині тайму Ерлінг добив м'яч у сітку після сейву голкіпера та оформив дубль. У норвежця 28 голів за 22 матчів в Лізі чемпіонів. Феноменальні показники.

Манчестер Сіті з дублем Холанда декласував Копенгаген

Манчестер Сіті зробив розгром ще до перерви. М'яч після удару Гомеса від Вавро відскочив до Хочолави – колишній захисник Шахтаря не встиг зорієнтуватися та записав на себе автогол.

По перерві "містяни" збавили оберти, але два голи організували. Марез забив з пенальті, а потім асистував Альваресу. Підсумкова статистика ударів – 30:2. Манчестер Сіті не помітив суперника.