Дубль Холанда та автогол Хочолави у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Копенгаген – 5:0
Манчестер Сіті спокійно розбив Копенгаген у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу.
Холанд забив першим же своїм ударом, замкнувши простріл Канселу. У середині тайму Ерлінг добив м'яч у сітку після сейву голкіпера та оформив дубль. У норвежця 28 голів за 22 матчів в Лізі чемпіонів. Феноменальні показники.
Манчестер Сіті з дублем Холанда декласував Копенгаген
Манчестер Сіті зробив розгром ще до перерви. М'яч після удару Гомеса від Вавро відскочив до Хочолави – колишній захисник Шахтаря не встиг зорієнтуватися та записав на себе автогол.
По перерві "містяни" збавили оберти, але два голи організували. Марез забив з пенальті, а потім асистував Альваресу. Підсумкова статистика ударів – 30:2. Манчестер Сіті не помітив суперника.