У середу у 3-му турі Ліги чемпіонів відбулось декілька матчів. Читайте звіт про поєдинки у групах Е та G на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 3-й тур

Група Е

Челсі – Мілан – 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Група G

Манчестер Сіті – Копенгаген – 5:0

Голи: Холанд, 7, 33, Хочолава, 39 (аг.), Марез, 55 (п.), Альварес, 77

Севілья – Борусія Д – 1:4

Голи: Ен-Несірі, 51 – Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адейємі, 43, Брандт, 75

Лейпциг виграв перший матч у групі Шахтаря, переживши два скасовані голи в ЛЧ, Зальцбург здолав загребське Динамо

У другому матчі групи Е Мілан приймав Челсі. Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише в середині першого тайму. Сілва головою замикав навіс з кутового під поперечину – Тетерушану у стрибку перевів на кутовий. Друга спроба зі стандарту вийшла вдалою: кіпер потягнув удар, мотався у рамці як білка в колесі реагуючи на удари гравців Челсі, але завадити добиванню Фофани не зумів. Згодом міг забивати Маунт, замикаючи з льоту – постріл заблокував захисник.

По перерві Обамеянг подвоїв перевагу лондонців, легко замкнувши навіс з правого флангу, а за шість хвилин Джеймс з гострого кута добив "россонері". Перемога принеслі Челсі 4 пункти і підняла на другу сходинку, Мілан з такою ж кількістю балів третій. Лідирує у групі з 5 очками Зальцбург, Динамо Загреб з 3 пунктами останній.

У групі G Манчестер Сіті знищив Копенгаген. Холанд вже на 7-й хвилині вивів "містян" вперед: Канселу викотив норвежцю в район одинадцятиметрової позначки і той по дузі з допомогою рикошету відправив м'яч під праву стійку. Господарі продовжили тиснути, володіючи шокуючою перевагою. Зрештою, в середині тайму Ерлінг оформив дубль: після навісу з кутового гості винесли м'яч в поле, його підхопив Гомес і потужно пробив – Грабара у стрибку відбив, але Холанд був першим на добиванні у вже порожні ворота. Під кінець тайму Ман Сіті забив втретє: не обійшлось без подвійного рикошету – останнім м'яча торкнувся екс-гравець Шахтаря Давид Хочолова, який і став автором автогола.

Після відпочинку Марез з пенальті покарав Копенгаген за фол Стаменіча у власному штрафному, а Альварес поставив масну крапку у матчі. Манчестер Сіті впевнено лідирує у своєму квартеті, набравши максимальну кількість очок, Копенгаген з 1 пунктом пасе задніх.

У ще одному матчі Севілья приймала дортмундську Борусію. "Джмелі" вийшли вперед вже на початку матчу: Геррейро отримав фантастичну діагональ від Беллінгема на лівий фланг, увірвався у штрафний майданчик і прошив голкіпера. Наприкінці тайму гості протягом двох хвилин зняли всі питання щодо переможця: Беллінгем, а за мить Адейємі після вдалого добивання поховали останні надії Хулена Лопетегі гучно гримнути дверима наостанок.

По перерві Ен-Несірі один гол відквитав, але Брандт за 15 хвилин до завершення матчу повернув розрив у три м'ячі. Перемога принесла Борусії 6 очок і підняла на другу сходинку, Севілья з одним пунктом – третя.

Інтер вигриз перемогу у Барселони, знявши 12-річне прокляття, Брюгге з Соболем переграв Атлетіко, Порту здолав Байєр