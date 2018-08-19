Друга ліга: неймовірний прохід у стилі Мессі від гравця Кристала Гливого

Гравець херсонського Кристала Іван Гливий створив справжній шедевр у матчі проти Реала Фарми.

Кристал нещодавно повернувся у професійний футбол та вже знаходиться серед лідерів групи Б Другої ліги.

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Останній матч херсонців проти одеського Реала Фарми запам'ятається глядачам не лише перемогою Кристала, а і неймовірним асистом від Івана Гливого. Гравець херсонської команди обіграв чотирьох суперників та зробив м'яку подачу на Барладима, який скористався розкішним асистом.

У підсумку перемога Кристала (2:1).