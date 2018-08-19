toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Друга ліга
ДЕСНА - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ АНГЛІЯ

Друга ліга: неймовірний прохід у стилі Мессі від гравця Кристала Гливого

17:59 525 Читать на русском
Друга ліга: неймовірний прохід у стилі Мессі від гравця Кристала Гливого
ФК Кристал / Фото з сайту клубу

Гравець херсонського Кристала Іван Гливий створив справжній шедевр у матчі проти Реала Фарми.

Кристал нещодавно повернувся у професійний футбол та вже знаходиться серед лідерів групи Б Другої ліги.

Назаренко оформив дубль за Дніпро в аматорській лізі

Останній матч херсонців проти одеського Реала Фарми запам'ятається глядачам не лише перемогою Кристала, а і неймовірним асистом від Івана Гливого. Гравець херсонської команди обіграв чотирьох суперників та зробив м'яку подачу на Барладима, який скористався розкішним асистом.

У підсумку перемога Кристала (2:1).

Друга ліга5 турКристал (Херсон)

Кристал - Реал Фарма: П'ятниця 17 серпня 2018

Кристал
Матч завершено
2 : 1
Реал Фарма
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Кристал Кристал Кристал - Реал Фарма Друга ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Райо Вальєкано
21:15
Севілья
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук