Ліга чемпіонів змінює формат. Замість восьми груп з чотирма командами з наступного сезону основна сітка складатиметься із загального турніру на 36 учасників. Перші 10 команд вже гарантували собі пряму кваліфікацію в ЛЧ-2024/25.

Арсенал

Манчестер Сіті

Реал

Байєр

Баварія

Інтер

Мілан

ПСЖ

ПСВ

Фейєнорд

Італія делегує п'ять представників, серед яких опиниться Ювентус. Також збільшену квоту матиме Німеччина – як тільки це офіційно буде затверджено, Штутгарт, Лейпциг і Борусія Д отримають путівки. В Англії з кваліфікаційної зони не випаде Ліверпуль, а в Іспанії лише формальне підтвердження потрібно Жироні та Барселоні.

Перші суперники для чемпіона України – 12 команд з літніх ліг вже вийшли в ЛЧ-2024/25

Чемпіон України не має гарантованого місця в основній сітці. Однак шанси уникнути кваліфікації існують. Якщо нинішню Лігу чемпіонів виграє команда, яка вийде в ЛЧ через внутрішній чемпіонат, тоді вакантне місце перейде чемпіону (з найвищим коефіцієнтом) однієї з периферійних ліг.

Очолює цей рейтинг Шахтар. Гірникам" потрібно лише виграти УПЛ – і буде не тільки путівка в Лігу чемпіонів, а й позиція в другому кошику під час жеребкування. У Динамо через низький коефіцієнт таких привілеїв немає.

Серед півфіналістів тільки Борусія ще не забезпечила собі участь в наступній ЛЧ. Втім, якщо в цьому сезоні Дортмунд підніме над головою євротрофей, то Німеччина точно отримає розширену квоту і делегує Борусію. Шахтарю боятися нічого.