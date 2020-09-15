"Відтоді, як з АЗ працював Луї ван Гал, а це з 2005 року, ця команда стала сприйматися у Нідерландах як один з клубів, який завжди претендує на потрапляння в єврокубкову зону. Нинішній АЗ любить атакувати, проте я віддам мінімальну перевагу українській команді.

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Найбільший плюс Динамо полягає в тому, що вони, на відміну від АЗ, вже почали готуватися до Ліги чемпіонів через офіційні матчі. Все вирішиться в одній грі, тому налаштуватися на такий бій буде легше, ніж, наприклад, на два поєдинки. Суперники не стануть з перших хвилин бігти вперед, а будуть придивлятися один до одного. У одноматчевому протистоянні ціна однієї помилки зростає в рази.

Досвід і хитрість Мірчі Луческу, думаю, допоможе киянам у цьому матчі. Тим більше, що поєдинок пройде в Києві. І нехай на трибунах не буде глядачів, все-таки рідні стіни повинні допомогти киянам. Вважаю, що багато голів у цій зустрічі не буде", – цитує Демченка bookmaker-ratings.

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