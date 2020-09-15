"С тех пор, как с АЗ работал Луи ван Гал, а это с 2005 года, эта команда стала восприниматься в Нидерландах как один из клубов, который всегда претендует на попадание в еврокубковую зону. Нынешний АЗ любит атаковать, но я отдам минимальное преимущество украинской команде.

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Самый большой плюс Динамо заключается в том, что они, в отличие от АЗ, уже начали готовиться к Лиге чемпионов через официальные матчи. Все решится в одной игре, поэтому настроиться на такой бой будет легче, чем, например, на два поединка. Соперники не станут с первых минут бежать вперед, а будут присматриваться друг к другу. В одноматчевом противостоянии цена одной ошибки возрастает в разы.

Опыт и хитрость Мирчи Луческу, думаю, поможет киевлянам в этом матче. Тем более, что поединок пройдет в Киеве. И пусть на трибунах не будет зрителей, все-таки родные стены должны помочь киевлянам. Считаю, что много голов в этой встрече не будет", – цитирует Демченко bookmaker-ratings.

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