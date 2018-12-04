Шахтар розповів і показав головні секрети своєї роздягальні – відео дня

Футбольний матч починається не зі стартового свистка, а з роздягальні. У Шахтарі розповіли про всі тонкощі підготовки роздягальні до матчу.

Скільки пар бутс у Тайсона і рукавичок у Андрія Пятова? Які капітанські пов'язки зробили вболівальники? Яка музика звучить в роздягальні Шахтаря перед матчем? Про це ви зможете дізнатись переглянувши спеціальний репортаж клубного телебачення "гірників".

"В Олімпіка вкрали перемогу". Чому Шахтар винен у цій ситуації, Тайсона треба карати, а в УПЛ – змінити календар