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Шахтар розповів і показав головні секрети своєї роздягальні – відео дня

14:05 749 Читать на русском
Шахтар розповів і показав головні секрети своєї роздягальні – відео дня
Шахтар розповів і показав головні секрети своєї роздягальні – відео дня

Футбольний матч починається не зі стартового свистка, а з роздягальні. У Шахтарі розповіли про всі тонкощі підготовки роздягальні до матчу.

Скільки пар бутс у Тайсона і рукавичок у Андрія Пятова? Які капітанські пов'язки зробили вболівальники? Яка музика звучить в роздягальні Шахтаря перед матчем? Про це ви зможете дізнатись переглянувши спеціальний репортаж клубного телебачення "гірників".

"В Олімпіка вкрали перемогу". Чому Шахтар винен у цій ситуації, Тайсона треба карати, а в УПЛ – змінити календар

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