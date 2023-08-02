Підопічні Олександра Кучера не змогли створити диво і пройти Панатінаїкос. Та попри всі труднощі (з отруєнням гравців, логістичними і побутовими проблемами від греків), українська команда змогла змусити повірити у себе.

Напередодні СК Дніпро-1 завершив свій дебютний виступ у Лізі чемпіонів. Підопічні Олександра Кучера за підсумками двох матчів поступились Панатінаїкосу і вилетіли з турніру (хоча в Афінах дніпряни змогли нав'язати боротьбу супернику і в якийсь момент були близькі до того, аби перевести гру в екстра-тайми).

Попереду у "спортклубівців" Ліга Європи і празька Славія. Про дебют СК Дніпро-1 у Лізі чемпіонів, незарахований гол українців, феєрію Довбика і шанси у другому за силою євротурнірі дивіться у нашому новому випуску на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 вилетів з ЛЧ, не зумівши переграти Панатінаїкос – Волинець привіз курйозний гол і отримав жорстку травму