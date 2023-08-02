Подопечные Александра Кучера не смогли сотворить чудо и пройти Панатинаикос. Но несмотря на все трудности (с отравлением игроков, логистическими и бытовыми проблемами от греков), украинская команда смогла заставить поверить в себя.

Накануне СК Днепр-1 завершил свое дебютное выступление в Лиге чемпионов. Подопечные Александра Кучера по итогам двух матчей уступили Панатинаикосу и вылетели из турнира (хотя в Афинах днепряне смогли навязать борьбу сопернику и в какой-то момент были близки к тому, чтобы перевести игру в экстра-таймы).

Впереди у "спортклубовцев" Лига Европы и пражская Славия. О дебюте СК Днепр-1 в Лиге чемпионов, незасчитанном голе украинцев, феерии Довбика и шансах во втором по силе евротурнире смотрите в нашем новом выпуске на "Футбол 24".

СК Днепр-1 вылетел из ЛЧ, не сумев переиграть Панатинаикос – Волынец привез курьезный гол и получил жесткую травму