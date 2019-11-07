Динамо Загреб – Шахтар: Степаненко прокоментував феєричний матч на Максімірі

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями від матчу проти Динамо Загреб (3:3) в 4-му турі Ліги чемпіонів.

"Результат задовільний, грали непогано – краще, ніж в домашній грі. У нас зараз такий період, що не можемо скористатися своєю перевагою, багато пропускаємо. Потрібно попрацювати над цим.

Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Втрачати нам було нічого, пішли в атаку, почали подавати в штрафний майданчик, забили один гол. Потім пенальті, я так і не зрозумів, на кому поставили. Добре, що все закінчилося добре. У цьому місяці у нас важкі матчі. Перерва після матчу з Динамо може піти нам на користь.

Я попросив заміну через травму, але швидко розіграли штрафний і мені довелося залишитися. І ми ще й пропустили... Що з вилученням Марлоса, що з моєю травмою, я вважаю, потрібно швидше проводити заміни. Добре, що все так закінчилося, але заміни можна було і раніше проводити. Важко сказати зараз, наскільки серйозна травма, коли повернемося додому, ноги охолонуть, подивимося", – сказав Степаненко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, після нічиї з Динамо Загреб Шахтар має у своєму активі 5 очок і перебуває на другому місці в групі С. У двох останніх турах "гірники" зіграють на виїзді проти Манчестер Сіті та приймуть італійську Аталанту.

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