Динамо Загреб – Шахтер: Степаненко прокомментировал феерический матч на Максимире

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча против Динамо Загреб (3:3) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Результат удовлетворительный, играли неплохо – лучше, чем в домашней игре. У нас сейчас такой период, что не можем воспользоваться своим преимуществом, много пропускаем. Нужно поработать над этим.

Динамо Загреб – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Терять нам было нечего, пошли в атаку, начали подавать в штрафную, забили один гол. Затем пенальти, я так и не понял, на ком поставили. Хорошо, что все закончилось хорошо. В этом месяце у нас тяжелые матчи. Перерыв после матча с Динамо может пойти нам на пользу.

Я попросил замену из-за травмы, но быстро разыграли штрафной и мне пришлось остаться. И мы еще и пропустили... Что с удалением Марлоса, что с моей травмой, я считаю, нужно быстрее проводить замены. Хорошо, что все так закончилось, но замены можно было и раньше проводить. Трудно сказать сейчас, насколько серьезна травма, когда вернемся домой, ноги остынут, посмотрим", – сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, после ничьей с Динамо Загреб Шахтер имеет в своем активе 5 очков и находится на втором месте в группе С. В двух последних турах "горняки" сыграют на выезде против Манчестер Сити и примут итальянскую Аталанту.

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