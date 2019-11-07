Динамо Загреб – Шахтар: Марлос отримав першу червону картку за "гірників" – відео епізоду

Півзахисник збірної України Марлос у матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо отримав перше вилучення в кар’єрі за донецький клуб.

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Шахтарем півзахисники "гірників" Марлос отримав першу червону картку у футболці Шахтаря. Гравець на 79-й хвилині побачив перед собою другу жовту картку і залишив команду у меншості. До слова, хорвати вже грали у десятьох – за п’ять хвилин до цього арбітр вилучив Ніколу Моро за грубий підкат проти Мораєса.

Нагадаємо, цей поєдинок закінчився вольовою нічиєю – Шахтар, поступаючись 1:3, зумів зібратись, переломити хід поєдинку і уже в доданий час здобути таке необхідне очко (3:3).

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