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Динамо Загреб – Шахтар: Марлос отримав першу червону картку за "гірників" – відео епізоду

09:55 331 Читать на русском
Динамо Загреб – Шахтар: Марлос отримав першу червону картку за "гірників" – відео епізоду
Марлос / ФК Шахтар

Півзахисник збірної України Марлос у матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо отримав перше вилучення в кар’єрі за донецький клуб.

25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
 
Алан Патрік 13’
Марлос 79’
Жуніор Мораєс 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрік
25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
90+3’ Жуніор Мораєс
90+8’ Тете

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Шахтарем півзахисники "гірників" Марлос отримав першу червону картку у футболці Шахтаря. Гравець на 79-й хвилині побачив перед собою другу жовту картку і залишив команду у меншості. До слова, хорвати вже грали у десятьох – за п’ять хвилин до цього арбітр вилучив Ніколу Моро за грубий підкат проти Мораєса.

Нагадаємо, цей поєдинок закінчився вольовою нічиєю – Шахтар, поступаючись 1:3, зумів зібратись, переломити хід поєдинку і уже в доданий час здобути таке необхідне очко (3:3).

Шахтар феєрично вирвав нічию у Динамо З і зберіг шанси на плей-офф ЛЧ – велика проблема та неочевидний герой "гірників"

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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