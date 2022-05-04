Товариський матч 4 травня 2022 року

Базель – Динамо – 2:3

Голи: Салай, 43, Бургер, 61 – Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 82

Динамо: Бущан (Нещерет, 67) – Кравченко (Антюх, 46), Забарний (Бурда, 77), Сирота (Попов, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 67), Шапаренко (Шепелєв, 67) – Караваєв (Боль, 77), Буяльський (Бражко, 82), Ванат (Вікентій Волошин, 82) – Бєсєдін (Гармаш, 67)

На 4 хвилині перший момент. Ванат відгукнувся на подачу Буяльського і мінімально схибив. Зв'язка найкращих гравців Динамо в серії спарингів з благодійною метою на користь українців, які постраждали від звірств російської армії вбивць. Базель відповів дальнім і не дуже прицільним пострілом 18-річного Чіпперфільда. Сирота класно вивів команду від свого штрафного з-під тиску масованого пресингу. Буяльський отримав пас, протягнув і зробив усе, щоб Караваєв відкрив рахунок. За всієї поваги, але реалізація – не одна з чеснот нині правого вінгера киян.

Базель – Динамо: онлайн трансляція благодійного матчу – без росіянина у складі

Перший реальний момент Базеля на 14 хвилині. Ванат не знайшов партнерів у центрі штрафного, а далі провал центральної зони. Сидорчука легко відіграли на підбиранні, інших гравців захисного плану на підстраховці не виявилося. Один Сирота намагався бігти поруч з суперником, якого легендарний угорець, 34-річний Адам Салай одним закиданням з глибини вивів сам на сам з воротарем. Бущан виручив. Шапаренко сам підібрав на периметрі, сам завершував атаку другим темпом після накидання Буяльського. Продуманий удар головою, але мінімально невлучний.

Базель знову пробачив. Малес тепер уже з кількох метрів завершував багатоходову комбінацію, в якій киян просто розкатали грою в пас. В одній з наступних атак українці відкрили рахунок. Буяльський підібрав у центрі, Сидорчук вирізав на Ваната, який влучив у стійку. Караваєв класно зіграв на добиванні, пішовши до кінця і влучивши з гострого кута від протилежної частини каркасу воріт. Шапаренко вкотре протягнув і віддав на Буяльського. Віталій створив ще один супершанс проникним пасом на 10-метрову зону, а Караваєв цього разу поцілив у поперечину.

Дубінчак дуже гостро підтримує атаки лівим флангом. Цього разу Влад віддав на свого доброго товариша ще з молодіжних часів. Удар Шапаренка заблокували. Ще один блискучий порятунок Бущана. Динамівці програли другий поверх після штрафного, Георгія розстрілювали з меж воротарського. Проста флангова атака на 43 хвилині привела до 1:1. Салай змістився на лицьову після першого прострілу, а потім уже зовсім сам зробив забігання на воротарський і прошив голкіпера. Салай тепер створює чудовий момент для партнерів. Бущан парирує 2 удари поспіль, кінець тайму став фіаско для оборони Динамо.

На старті другої половини динамівці знову пропускають удар після флангової подачі – повз ворота. Масований наступ киян. Все було розіграно дуже добре, але Вівчаренко погано віддав останній пас. Бургер пальнув здалеку, Еспозіто випадков підставив ногу, Бущан не встиг перегрупуватися – 2:1 стало на 61 хвилині. Андрієвський спочатку з перспективного стандарту не влучив. А на 78 хвилині після переведення Антюха з правого флангу Сашко таки прошив голкіпера.

Закидання за спину Вівчаренку, який легко дає себе обіграти і завдати розстрільного удару. Нещерт вчасно виходить і парирує. Центрбек Боль пройшов правим краєм і заробив кутовий. Андрієвський розіграв, Шепелєв прострілив, а Попов у воротарському впіймав відскок, забивши гол... плечем. Антюх і Шепелєв з асистами, Андрієвський та Попов з голами. Динамо було близькке до першої поразки за 20 товариських матчів у 2022 році, але зуміло вирвати звитягу.