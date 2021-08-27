Технічний директор португальського клубу Луїзао поміркував щодо підсумків жеребкування групового раунду ЛЧ для своєї команди.

"Це дуже сильна група. Ми успішно подолали кваліфікацію, щоб стати одними з найкращих.

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Баварія не потребує коментарів, і хоча у них відбулися зміни на тренерському містку – це команда з великими гравцями. У Барселоні ми зустрінемо старого знайомого, тренера Рональда Кумана. Що стосується Динамо, то кияни видали хороший старт сезону.

Ми маємо цінувати те, чого досягли, але дух переможців повинен зберігатися в матчі з будь-яким суперником", – цитує Луїзао офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, який стартує 14 вересня, португальці зіграють з Динамо, Барселоною та Баварією.

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