Технический директор португальского клуба Луизао поразмыслил об итогах жеребьевки группового раунда ЛЧ для своей команды.

"Это очень сильная группа. Мы успешно преодолели квалификацию, чтобы стать одними из лучших.

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Бавария не нуждается в комментариях, и хотя у них произошли изменения на тренерском мостике – это команда с большими игроками. В Барселоне мы встретим старого знакомого, тренера Рональда Кумана. Что касается Динамо, то киевляне выдали хороший старт сезона.

Мы должны ценить то, чего достигли, но дух победителей должен сохранятся в матче с любым соперником", – цитирует Луизао официальный сайт Бенфики.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, который стартует 14 сентября, португальцы сыграют с Динамо, Барселоной и Баварией.

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