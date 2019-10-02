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Динамо U-19 знищило однолітків із північномакедонської Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА

18:57 357 Читать на русском
Динамо U-19 знищило однолітків із північномакедонської Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА
Динамо U-19 знищило однолітків із північномакедонської Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА

Команда U-19 київського Динамо впевнено переграла ровесників із північномакедонської Шкендії у рамках Юнацької ліги УЄФА. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

2’ Владислав Ванат
13’ Ярослав Надольський
25’ Вікентій Волошин
41’ Ярослав Надольський
51’ Владислав Ванат
57’ Артем Шулянський
75’ Вікентій Волошин
90+6’ Євген Ісаєнко
 
2’ Владислав Ванат
13’ Ярослав Надольський
25’ Вікентій Волошин
41’ Ярослав Надольський
51’ Владислав Ванат
57’ Артем Шулянський
75’ Вікентій Волошин
90+6’ Євген Ісаєнко

Власні амбіції перемогти "динамівці" підтвердили вже в першій атаці. Шулянський пройшов лівим флангом, змістився до штрафного майданчика й був збитий суперником – пенальті. До позначки підійшов Владислав Ванат і впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах.

Динамо U-19 – Шкендія U-19: відеотрансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – як це було

Той же Ванат згодом мав забивати ще: спочатку він не змін замкнути фланговий простріл, пізніше не встиг на добивання після удару Волошина з-за меж штрафного, а потім небезпечно пробив із гострого кута, та воротар зумів перевести м'яч на кутовий. Щоправда, цей стандарт зіграв на руку Динамо: оборона Шкендії забула про Надольського, а Ярослав впевнено пробив головою під перекладину після навісу Волошина – 2:0 на 13-й хвилині!

На цьому юні "динамівці" не зупинилися і продовжили нагнітати ситуацію поблизу володінь Амзаї. Як наслідок, уже на 25-й хвилині рахунок у поєдинку став розгромним. Це Волошин у штрафному прийняв передачу від Надольського та влучно пробив у нижній кут. За кілька миттєвостей свої нагоди змарнували Ванат і Надольський.

А на 37-й хвилині сталася по-справжньому непересічна подія – Шкендія U-19 зусиллями Адемі вперше пробила в напрямку воріт Динамо, але м'яч пройшов повз ворота. Кияни натомість відповіли ще одним голом до перерви. Волошин у стилі легендарного Белькевича навісив зі штрафного, а Надольський оформив дубль.

У другому таймі ситуація на полі не змінилася. Уже за стартові 10 хвилин другої половини гри "динамівці" забили двічі. Спочатку Ванат уник офсайдної пастки й пробив повз кіпера, а на 56-й хвилині Артем Шулянський класно пробив з-за меж штрафного майданчика в кут воріт – 6:0!

Керманич київської команди Ігор Костюк, задоволений грою і результатом, провів серію замін, але навіть це не врятувало клуб із Північної Македонії від сьомого голу. На 75-й хвилині Волошин із півкола перед штрафним майданчиком завдав прицільного удару в кут воріт.

Під завісу матчу Шкендія U-19 спробувала забити бодай гол престижу, але небезпечний удар Нуредіні у відчайдушному стрибку заблокував Окоро. А перспективний постріл Ракіпі зі штрафного розминувся з дев'яткою. За таке марнотратство на шостій доданій арбітром хвилині гостей покарав Євген Ісаєнко, реалізувавши одинадцятиметровий за фол на собі.

Отже, 8:0 – надупевнена перемога Динамо U-19, яка перетворює матч-відповідь 23 жовтня на відверту формальність. У фінальному раунді плей-офф переможців Юнацької ліги УЄФА кияни зіграють із переможцем дуелі між ірландським Богеміаном U-19 і грецьким ПАОКом U-19.

Одинадцять перлин київського Динамо

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