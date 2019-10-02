Динамо U-19 знищило однолітків із північномакедонської Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА

Команда U-19 київського Динамо впевнено переграла ровесників із північномакедонської Шкендії у рамках Юнацької ліги УЄФА. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Власні амбіції перемогти "динамівці" підтвердили вже в першій атаці. Шулянський пройшов лівим флангом, змістився до штрафного майданчика й був збитий суперником – пенальті. До позначки підійшов Владислав Ванат і впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах.

Динамо U-19 – Шкендія U-19: відеотрансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – як це було

Той же Ванат згодом мав забивати ще: спочатку він не змін замкнути фланговий простріл, пізніше не встиг на добивання після удару Волошина з-за меж штрафного, а потім небезпечно пробив із гострого кута, та воротар зумів перевести м'яч на кутовий. Щоправда, цей стандарт зіграв на руку Динамо: оборона Шкендії забула про Надольського, а Ярослав впевнено пробив головою під перекладину після навісу Волошина – 2:0 на 13-й хвилині!

На цьому юні "динамівці" не зупинилися і продовжили нагнітати ситуацію поблизу володінь Амзаї. Як наслідок, уже на 25-й хвилині рахунок у поєдинку став розгромним. Це Волошин у штрафному прийняв передачу від Надольського та влучно пробив у нижній кут. За кілька миттєвостей свої нагоди змарнували Ванат і Надольський.

А на 37-й хвилині сталася по-справжньому непересічна подія – Шкендія U-19 зусиллями Адемі вперше пробила в напрямку воріт Динамо, але м'яч пройшов повз ворота. Кияни натомість відповіли ще одним голом до перерви. Волошин у стилі легендарного Белькевича навісив зі штрафного, а Надольський оформив дубль.

У другому таймі ситуація на полі не змінилася. Уже за стартові 10 хвилин другої половини гри "динамівці" забили двічі. Спочатку Ванат уник офсайдної пастки й пробив повз кіпера, а на 56-й хвилині Артем Шулянський класно пробив з-за меж штрафного майданчика в кут воріт – 6:0!

Керманич київської команди Ігор Костюк, задоволений грою і результатом, провів серію замін, але навіть це не врятувало клуб із Північної Македонії від сьомого голу. На 75-й хвилині Волошин із півкола перед штрафним майданчиком завдав прицільного удару в кут воріт.

Під завісу матчу Шкендія U-19 спробувала забити бодай гол престижу, але небезпечний удар Нуредіні у відчайдушному стрибку заблокував Окоро. А перспективний постріл Ракіпі зі штрафного розминувся з дев'яткою. За таке марнотратство на шостій доданій арбітром хвилині гостей покарав Євген Ісаєнко, реалізувавши одинадцятиметровий за фол на собі.

Отже, 8:0 – надупевнена перемога Динамо U-19, яка перетворює матч-відповідь 23 жовтня на відверту формальність. У фінальному раунді плей-офф переможців Юнацької ліги УЄФА кияни зіграють із переможцем дуелі між ірландським Богеміаном U-19 і грецьким ПАОКом U-19.

Одинадцять перлин київського Динамо