Динамо U-19 в компенсированное время упустило победу над Шкендией U-19 в Юношеской лиге УЕФА, но прошло в финал плей-офф

В рамках ответного матча Юношеской Лиги УЕФА Динамо U-19 расписало боевую ничью со сверстниками из Шкендии (2:2).

Динамо после домашней победы со счетом 8:0 прогнозируемо привезло полурезервный состав – из лидеров на поле вышли только Забарный, Надольский и голкипер Нещерет. Впрочем, даже при такой конфигурации Шкендия ничего не создала у штрафной киевлян, кроме одного удара в середине первого тайма. Динамо до перерыва доминировало, 14 раз пробив по воротам, но реализация подкачала.

Динамо U-19 уничтожило сверстников из северомакедонской Шкендии в Юношеской лиге УЕФА

"Бело-синие" быстро накрыли соперника, накрыв прессингом и создали первый момент уже на 8-й минуте встречи: Ярош подал с левого фланга на Велетня, а тот замкнул ударом головой в дальний угол – рядом с каркасом! Через три минуты после этого Близниченко выстрелил с линии штрафной низом, а ещё через три Забарныйпробил головой после навеса с углового – в обоих случаях мяч пролетел в сантиметрах от левой штанги. На 19-й Илья в третий раз выиграл верховую борьбу и замкнул подачу с корнера, но "круглый" полетел по той же траектории, что и раньше.

На 23-й минуте Динамо упустило ещё один момент: Надольский получил скидку после кросса с углового и пробил через себя с близкого расстояния – мимо! Шкендия не выдержала и на 25-й провела контратаку, которая стала голевой: Гаши получил длинную передачу на ход к воротам и первым же касанием выстрелил с линии штрафной под правую штангу – 1:0! Это был последний удар Шкендии в первом тайме.

На несколько минут гол македонцев (точнее – албанцев) дезориентировал Динамо, в результате чего моменты ненадолго исчезли. Впрочем, уже на 31-й минуте киевляне могли сравнять счёт с удара Яцика, который якобы попал в руку одному из защитников Шкендии. Арбитр не пожелал назначать пенальти, но "бело-синие" не останавливались. На 34-й минуте Хондак пробил головой после навеса Близниченко со штрафного, а на 35-й подачу с углового снова замкнул Забарный – в первом случае голкипер вытащил мяч из-под перекладины, а во втором хозяев спас каркас.

Кроме того, на 40-й минуте Здырко пробил метров с шести после прострела с правого края штрафной, но получилось значительно выше ворот. После этого игра несколько притормозила, однако Динамо удерживало инициативу под собственным контролем. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Шкендии.

На второй тайм Игорь Костюк бросил в бой Скорко, Волошина и Вивчаренко, при этом сняв с игры наиболее опасного футболиста первого тайма – центрбэка Забарного. Уже в первые 50 секунд это едва не закончилось вторым пропущенным голом – это Гаши ворвался в штрафную, но в решающий момент он остановился, начал разворачиваться и затем отдал пас под заблокированный удар метров с 18-ти. Через минуту подача хозяев с углового пролетела рядом с девяткой ворот Динамо. На 50-й же Гаши замкнул прострел ударом с минимальной дистанции, но Генцу не хватило точности.

У Динамо на старте тайма был только один прострел Велетня, который защитники едва не срезали в руки своему вратарю. Это был знак свыше: уже на 51-й минуте Велетень выполнил подачу с углового, а голкипер Амзай вышел на перехват и неуклюже отправил мяч в собственные ворота – 1:1! Впрочем, уже на 53-й Шкендии огрызнулась ударом Гаши с дистанции (мимо), а на 58-й по воротам Нещерета прошёл дальний удар – над перекладиной. Киевляне же, кроме гола, до 60-й минуты имели только выстрел Волошина в руки Амзая.

В середине второго тайма игра розладилась как в одних, так и у других. Моментов практически не было, если не вспоминать неточный дальний удар македонцев на 78-й минуте и не менее неудачный выстрел Скорко на 79-й. Последний вообще стал символом этого отрезка встречи, загружая штрафную кучей некачественных кроссов – Игорь Костюк был очень недоволен его действиями. Главный тренер киевлян бросил ему на помощь Шулянского и Михайленко, но это никакого усиления в игре не дало.

Лишь на 80-й минуте игра начала раскрываться. Сначала к голу были близки динамовцы: гости заработали штрафной на правом фланге недалеко от ворот, а Волошин нанёс прямой удар – один из защитников выбил мяч с линии! Македонцы огрызнулись врывом в штрафную, но Нещерет вовремя вышел из ворот и ликвидировал фактический выход один на один. Киевляне ответили на 83-й моментом Волошина, которому удалось прорваться на линию вратарской и нанести удар – Амзай спас Шкендию. На 85-й же удар по воротам с дистанции попал в руку защитнику хозяев, но арбитр не собирался назначать пенальти.

Впрочем, на 88-й ему пришлось это делать: Велетень принял вбрасывание из аута, шикарно развернулся и получил по ногам – это уже была железная "точка". Волошин подошел к ней и точным ударом вивел Динамо вперёд – 1:2! Казалось, что это победа, но уже в компенсированное время Нещерет сфолил у своих ворот – и это снова было пенальти. Его взялся исполнять Реджепи: Нещерет потянул его выстрел с "точки", но с добиванием Спахиу не справился – 2:2. Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Динамо U-19 прошло в финал плей-офф Юношеской лиги УЕФА. В следующем раунде киевляне встретятся с победителем пары ПАОК U-19 – Богемианс U-19. Матчи пройдут 6-го и 27-го ноября.

Одинадцять перлин київського Динамо