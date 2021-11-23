Динамо U-19 – Баварія U-19 – 2:1 – відео голів і огляд матчу Юнацької ліги УЄФА
19:50 - Читать на русском
Динамо U-19 перемогло Баварію U-19 в 5-му турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
69’ Володимир Бражко
Бенжамін Дібрані 90+1’
69’ Володимир Бражко
90+1’ Бенжамін Дібрані
Кияни відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Діалло продерся лівим флангом і відкотив Вівчаренку. Той подав точно на голову Яцику, і капітан Динамо вдало пробив з доволі значної відстані.
Динамо U-19 втримало перемогу над Баварією в Юнацькій лізі УЄФА
Підопічні Костюка подвоїли перевагу в середині другого тайму, коли поле вже було повністю покрите снігом. Волошина збили в карному майданчику, а Бражко холоднокровно реалізував пенальті. У компенсований час Баварія встигла відквитати один м'яч, але не більше. Бенжамін Дібрані елегантно поклав м'яч у дальній кут – 2:1.
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