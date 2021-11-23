Динамо U-19 перемогло Баварію U-19 в 5-му турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Кияни відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Діалло продерся лівим флангом і відкотив Вівчаренку. Той подав точно на голову Яцику, і капітан Динамо вдало пробив з доволі значної відстані.

Динамо U-19 втримало перемогу над Баварією в Юнацькій лізі УЄФА

Підопічні Костюка подвоїли перевагу в середині другого тайму, коли поле вже було повністю покрите снігом. Волошина збили в карному майданчику, а Бражко холоднокровно реалізував пенальті. У компенсований час Баварія встигла відквитати один м'яч, але не більше. Бенжамін Дібрані елегантно поклав м'яч у дальній кут – 2:1.