Динамо U-19 – Бавария U-19 – 2:1 – видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
19:50 - Читати українською
Динамо U-19 победило Баварию U-19 в 5-м туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
69’ Владимир Бражко
Бенжамин Дибрани 90+1’
69’ Владимир Бражко
90+1’ Бенжамин Дибрани
Киевляне открыли счет уже на 7-й минуте. Диалло прорвался по левому флангу и откатил Вивчаренко. Тот подал точно на голову Яцыку, и капитан Динамо удачно пробил с довольно большого расстояния.
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Подопечные Костюка удвоили преимущество в середине второго тайма, когда поле уже было полностью покрыто снегом. Волошина сбили в штрафной, а Бражко хладнокровно реализовал пенальти. В компенсированное время Бавария успела отквитать один мяч, но не больше. Бенжамин Дибрани элегантно положил мяч в дальний угол – 2:1.
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