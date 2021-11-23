Киевляне открыли счет уже на 7-й минуте. Диалло прорвался по левому флангу и откатил Вивчаренко. Тот подал точно на голову Яцыку, и капитан Динамо удачно пробил с довольно большого расстояния.

Динамо U-19 удержало победу над Баварией в Юношеской лиге УЕФА

Подопечные Костюка удвоили преимущество в середине второго тайма, когда поле уже было полностью покрыто снегом. Волошина сбили в штрафной, а Бражко хладнокровно реализовал пенальти. В компенсированное время Бавария успела отквитать один мяч, но не больше. Бенжамин Дибрани элегантно положил мяч в дальний угол – 2:1.