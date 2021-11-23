Бавария U-19 в рамках 5-го тура группового этапа Юношеской ЛЧ дала бой сверстникам из Динамо в Киеве, но избежать поражения от украинского гранда не смогла (1:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Динамо U-19 уже решило вопрос о выходе в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Осталось только выяснить, на каком месте киевляне завершат групповой этап – бело-синие лидировали в своем квартете, но Бенфика отставала всего на одно очко. С лиссабонцами придется встретиться в последнем туре, а пока подопечным Игоря Костюка необходимо было в родных стенах переиграть сверстников из Баварии. В победе никто не сомневался, ведь мюнхенская встреча завершилась разгромом "рекордмайстера" со счетом 4:0.

Тренерский штаб Динамо U-19 по-прежнему не стал вносить масштабных изменений, ограничившись всего одной "новинкой" – в основе в центре поля вместо Царенко вышел Мельниченко. Наставник Баварии, в свою очередь, от последней встречи сменил в старте семерых исполнителей, причем двоим из них было всего 15 лет.

Хозяева начали встречу очень активно, едва не открыв счет на 15-й секунде встречи в результате обрезки гостей. Попов наказал за нее выстрелом из пределов штрафной в правый нижний угол, но голкипер Шен спас Баварию. Впрочем, на 7-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки: Диалло прорвался левым флангом, качнул двух защитников и выкатил пас на Вивчаренко, тот исполнил мягкий навес, а Яцик замкнул его точным ударом головой – 1:0!

Динамовцы пытались как можно скорее удвоить свое преимущество. Так, на 14-й минуте Диалло головой замыкал навес Яцика на 11 метров (получилось неточно), а на 18-й все тот же Яцик метров с 22-х пробил в правый нижний угол – мяч прошел рядом со штангой! "Рекордмайстер" огрызнулся выстрелом Ибрагимовича (это не сын Златана) из-за пределов штрафной, но Нещерет уверенно справился с ним.

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В середине первого тайма игра открылась, а мяч начал летать у обеих ворот – хотя активнее работали хозяева. Так, на 26-й минуте Диалло принял передачу на левый край штрафной и пробил в Бухманна, на 30-й Попов и Самба чуть-чуть не успели до подачи Волошина на линию вратарской, а на 31-й Бражко со стандарта выстрелил по центру. Бавария в ответ провела несколько хороших позиционных атак, а на 32-й Вениг нанес мощный удар с дистанции в дальний угол. Нещерет парировал с большим трудом.

Лучшую возможность забить второй гол динамовцы упустили незадолго до перерыва – это Дячук замкнул навес со штрафного сильным ударом головой. Баварию спасла перекладина! В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "бело-синих".

В начале второго тайма в Киеве пошел сильный снег. Довольно быстро он покрыл все поле белой пеленой, на которой скользили футболисты, однако в течение стартовых 10 минут газон оставался зеленым, а мяч двигался прогнозируемо. Обе команды могли этим воспользоваться: так, Саньянг на 47-й минуте зацепился за отскок и выстрелил с правого края штрафной – к счастью, удар у нападающего не получился. Динамо ответило на 50-й стандартом с подачей от Волошина и скидкой Боля на Диалло. Самба пробил метров с шести в ближний угол, однако Шенк парировал.

На 54-й минуте с дальней дистанции стрелял Дячук, чуть не запустив сферу в правый нижний. Защитнику киевлян совсем немного не хватило точности. После этого Шенка оставили в покое, но оборону Баварии в битве на заснеженном поле без работы не оставили – и на 65-й минуте она таки дала сбой. Волошин ворвался на правый край штрафной и пробросил мяч себе на ход, а Херольд жестко срезал его – пенальти! Бражко уверенно и даже с определенным издевательством реализовал его, покатив "круглого" в правый угол. 2:0!

Гости в этот момент еще и без тренера остались, ведь его удалили из-за чрезмерных эмоций. Динамо U-19 могло быстро воспользоваться состоянием "грогги" у соперника, едва не устроив разгром – к сожалению, мяч после смещения Диалло с левого фланга и выстрела в дальний угол на 72-й минуте прошел рядом со штангой. Ровно через три минуты мюнхенцы ответили – и как! Саньянг вошел штрафную киевлян и в окружении защитников пробил в левый нижний угол. Каркас ворот спас хозяев!

В последние 15 минут основного времени матч не перестал быть интересным. Бавария не сдавалась, ища пути прорыва в штрафную "бело-синих", а Динамо искало возможности на контратаках. В одной из них Попов даже мог выйти один на один с голкипером, но Шенк вовремя вышел из ворот. Матч выглядел интересно, но не хватало моментов – слишком уж мешал командам снегопад.

Казалось, что победа уже не ускользнет из рук Динамо, но на первых же секундах компенсированного времени Дибрани обводным ударом с линии полукруга неожиданно закрутил мяч в дальний угол ворот Нещерета. Мюнхенцы сразу же бросились спасать ничью, устроив хозяевам три очень тяжелых минуты, но подопечные Игоря Костюка выдержали давление "рекордмайстера". В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "бело-синих".

Таким образом, Динамо набрало 13 очков в турнирной таблице, оторвавшись от Бенфики на четыре очка – впрочем, лиссабонцы свой матч доиграют через час. После первого тайма "орлы" побеждали сверстников из Барселоны со счетом 2:0, так что судьба первого места, вероятно, будет решена в Лиссабоне через две недели.