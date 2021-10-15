Головний тренер Баварії U-19 Денні Галм після поразки від Динамо в Юнацькій лізі УЄФА (0:4) знайшов контакти наставника киян Ігоря Костюка і відправив йому електронне повідомлення.

"Можемо дослівно прочитати його повідомлення: "Привіт, Ігоре! Вітаю з перемогою над моєю командою минулого тижня! У вас чудова команда, було приємно бачити, як грають ваші хлопці! Удачі в майбутньому! З найкращими побажаннями, Денні Галм, тренер Баварії U-19 Мюнхен".

Баварія U-19 – Динамо U-19 – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Знаєте, про що це говорить? Люди, які програли, з повагою ставляться до суперника і дійсно визнають, що станом сьогодні ми зіграли краще, ніж вони. Краще підготувалися і виконали те, про що домовлялися.

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Він визнає це, і це гідне поваги. Він зателефонував, привітав, прийняв цю поразку і сказав, що вони будуть рухатися далі. І що тепер ми зустрінемося з ними в Києві", – розповів Костюк у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Баварія в рамках поєдинку 2-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА зазнала нищівної поразки від однолітків з Динамо – кияни забили "Ротен" чотири сухих м'ячі.

Динамо U-19 розтрощило Баварію U-19 у Мюнхені – кияни забили чотири голи у другому поспіль матчі Юнацької ліги УЄФА