Динамо U-19 розгромило однолітків з Барселони в рамках Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Самба Діалло відкрив рахунок у ефектному стилі. Сенегалець прибрав захисника Барселони і з гострого кута поцілив точно під дальню стійку. Каталонці відігралися зусиллями Гаррідо, який впевнено реалізував вихід віч-на-віч з Нещеретом. Гості опинилися в меншості через дві абсурдні жовті Акомаса – спочатку за розмови, а потім за незграбний підкат головою.

Динамо U-19 розгромило Барселону в ключовому матчі Юнацької ліги УЄФА, оформивши достроковий вихід з групи

Динамо скористалося перевагою у компенсований час, коли Попов замкнув навіс Волошина. По перерві добивали гостей Дячук і той-таки Діалло. 4:1 – підопічні Костюка продовжують йти без поразок і вже гарантували собі плей-офф.