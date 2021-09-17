Вітчизняні колективи відверто не вразили у першому турі Ліги чемпіонів та Ліги конференцій, а тому увійдуть в історію зі знаком мінус.

Мудрик та Пятов після фіаско у Молдові / Сайт Шахтаря

Шахтар сенсаційно програв Шерифу (0:2) в Лізі чемпіонів, Зоря не змогла нічого протиставити Буде-Глімту (1:3) в Лізі конференцій і лиш Динамо принесло бодай одне очко у матчі з Бенфікою (0:0) в ЛЧ.

Відтак, це другий найгірший старт українських клубів у єврокубках в історії, стверджує Бомбардир. Ще менше залікових балів клуби здобули лише раз. Сталось це на початку євроосені в сезоні 2006/07. Тоді Динамо поступилось Стяуа (1:4), а Шахтар – Ромі (0:4). А три вітчизняні команди – Металург, Чорноморець і Дніпро – взагалі не пробились в основний раунд Кубка УЄФА.

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До слова, матчі наступного туру єврокубків за участі українських команд відбудуться 28-30 вересня: Шахтар прийматиме Інтер, до Зорі завітає Рома, а Динамо вирушить на двобій із Баварією.

"Ну шо, ше не вмерла?" – молдовські та придністровські залаштунки старту Шахтаря в Лізі чемпіонів