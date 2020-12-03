Один з лідерів Динамо Віталій Буяльський пропустив останні матчі команди в чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

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Причиною відсутності півзахисника стала травма. У 27-річного гравця "біло-синіх" – перелом ребра, який він отримав під час зіткнення з Денисом Гармашем на тренуванні перед поєдинком УПЛ проти Ворскли. Через пошкодження Віталій цього року на полі більше не з'явиться, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Буяльський провів у футболці Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.

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