Игроки и тренеры Динамо получили премиальные за выход в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, до 150 тисяч евро получили основные игроки киевлян. Также защитнику Ильи Забарному подняли зарплату из 2 тысяч евро в месяц до 7-8.

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Заметим, Динамо на стадии квалификации одолело голландский АЗ с общим счетом 4:1 и бельгийский Гент (5:1 по сумме двух матчей). Киевляне в группе G играют с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем.

К слову, венгерская и украинская команды уже потеряли шансы на выход из группы ЛЧ, но коллективы будут бороться за плей-офф Лиги Европы. Решающий поединок между командами пройдет 8 декабря в Киеве.

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