Невдовзі команда Динамо U-19 зіграє в 1/32 фіналу Юнацької ліги УЄФА 2020/21 проти Барселони.

Цього сезону через наслідки пандемії коронавірусу турнір змінив формат свого розіграшу, і всі етапи змагання складатимуться з одноматчевих протистоянь на виліт.

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Динамо U-19 відразу ж належить зіграти проти однолітків із Барселони. Зустріч відбудеться в Україні 2 березня на столичному стадіоні імені Лобановського, повідомляє офіційний сайт Динамо. Початок матчу о 16:00.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Шахтар U-19 не вийшов із групи Юнацької ліги УЄФА, а Динамо U-19 вилетіло від Динамо Загреб в 1/16 фіналу.

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