В этом сезоне из-за последствий пандемии коронавируса турнир сменил формат своего розыгрыша, и все этапы соревнования будут состоять из одноматчевых противостояний на вылет.

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Динамо U-19 сразу же предстоит сыграть со сверстниками из Барселоны. Встреча состоится в Украине 2 марта на столичном стадионе имени Лобановского, сообщает официальный сайт Динамо. Начало матча в 16:00.

Напомним, в сезоне 2019/20 Шахтер U-19 не вышел из группы Юношеской лиги УЕФА, а Динамо U-19 вылетело от Динамо Загреб в 1/16 финала.

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