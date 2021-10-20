"Напрошується банальна фраза: Барселона є Барселона. У якому б стані вона не була, грати проти такої команди дуже складно. Звичайно, кажуть, що треба брати очки. Це так, з будь-яким суперником треба чіплятися за очки. Але у випадку з Барселоною на перемогу, звичайно, буде складно розраховувати. Але це футбол, все можливо. Важкувато буде, але треба грати.

Барселона – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Чи стала Барселона слабшою після відходу Мессі? Не те що б слабшою, але вона стала іншою. Команда грає по-іншому. Однаково у каталонців є футболісти, які можуть вирішити будь-який момент, будь-який епізод. Згоден, що це вже інша Барселона.

Магія Камп Ноу? Це перші секунди, а потім тиск трибун так вже не відчувається, всі думки будуть в грі. Думаю, що навіть за Лігу Європи буде складно боротися, тому що Бенфіка теж команда хорошого рівня. Взагалі цього року у Динамо "група смерті". Але однаково треба виходити на поле і битися в кожному матчі", – резюмував Шацьких в коментарі Meta-ratings.

Маліновський у "Театрі мрій", жага помсти Клоппа та нова битва мільярдів: головні фішки 3-го туру Ліги чемпіонів