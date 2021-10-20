"Напрашивается дежурная фраза: Барселона есть Барселона. В каком бы состоянии она ни была, играть против такой команды очень сложно. Конечно, говорят, что надо брать очки. Это да, с любым соперником надо цепляться за очки. Но в случае с Барселоной на победу, конечно, будет сложно рассчитывать. Но это футбол, все возможно. Трудно будет, но надо играть.

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Стала ли Барселона слабее после ухода Месси? Не то, что бы слабее, но она стала другой. Команда играет по-другому. Все равно у каталонцев есть футболисты, которые могут решить любой момент, любой эпизод. Согласен, что это уже другая Барселона.

Магия Камп Ноу? Это первые секунды, а затем давление трибун так уже не ощущается, все мысли будут в игре. Думаю, что даже за Лигу Европы будет сложно бороться, потому что Бенфика тоже команда хорошего уровня. Вообще в этом году у Динамо "группа смерти". Но все равно нужно выходить на поле и биться в каждом матче", – резюмировал Шацких в комментарии Meta-ratings.

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