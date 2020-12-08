Фінальна битва за путівку до Ліги Європи. Дивитися матч Динамо – Ференцварош онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 1". Команду Луческу влаштувала б навіть нічия, але не більша за 2:2. Підопічним Реброва більше потрібно ризикувати. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартує 8 грудня о 22:00. Поєдинок першого кола між цими суперниками завершився бойовою мировою 2:2. Усі свої матчі з грандами вони програли. Відтак для обох команд це остання нагода здобути першу перемогу на груповому етапі ЛЧ.

Динамо – Ференцварош: анонс матчу Ліги чемпіонів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Вербіч

Ференцварош: Дібуш – Ловренчіч, Двалі, Блажіч, Гайстер – Лайдуні, Харатін – Зубков, Сомалія, Узуні – Нгуен