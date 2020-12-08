Финальная битва за путевку в Лигу Европы. Смотреть матч Динамо – Ференцварош онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 1". Команду Луческу устроила бы даже ничья, но не больше чем 2:2. Подопечным Реброва больше нужно рисковать. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартует 8 декабря в 22:00. Поединок первого круга между этими соперниками завершился боевой мировой 2:2. Все свои матчи с грандами они проиграли. Так что для обеих команд это последняя возможность одержать первую победу на групповом этапе ЛЧ.

Динамо – Ференцварош: анонс матча Лиги чемпионов

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Вербич

Ференцварош: Дибуш – Ловренчич, Двали, Блажич, Гайстер – Лайдуни, Харатин – Зубков, Сомалия, Узуни – Нгуен