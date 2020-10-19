"Наша команда змінюється, бо змінюються гравці. Але я не можу сказати, що перехід із чотирьох захисників на три центрбеки на щось кардинально впливає. Стараємося максимально виконувати все, що просить тренер, в рамках обраної системи.

Динамо – Ювентус: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Я не можу сказати, скільки Ювентусу потрібно часу для повноцінної зміни ігрової системи. Ми не так багато разом працювали з новачками. Попереду ще дуже багато роботи. Ще потрібно притертися один одного, щоб встановити якнайкращий контакт. Головне на сьогодні – добре підготуватися до матчу з Динамо.

Ми повинні багато працювати, щоб якомога краще виступити. А яке місце в групі нам пророкують – не так важливо. Це ж журналісти визначають нам місця, а ми на це не зважаємо. Наше завдання – показати якнайкращу гру в кожному поєдинку та здобути позитивний результат.

Я вже не раз говорив, що мене повязує з Україною. Спогади нормальні і про країну, і про стадіон, і про людей. З Шахтарем кілька років тому зустрілися – напрочуд сильна була команда. Знаємо Шевченка – нам забивав. Зараз, на щастя, він забити вже не може", – поділився К'єлліні на передматчевій прес-конференції.

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