Динамо – Ювентус: К'єлліні щасливий, що Шевченко більше не грає за київський клуб
Захисник Ювентуса Джорджо К’єлліні розповів про свої очікування від матчу проти Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів.
"Наша команда змінюється, бо змінюються гравці. Але я не можу сказати, що перехід із чотирьох захисників на три центрбеки на щось кардинально впливає. Стараємося максимально виконувати все, що просить тренер, в рамках обраної системи.
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Я не можу сказати, скільки Ювентусу потрібно часу для повноцінної зміни ігрової системи. Ми не так багато разом працювали з новачками. Попереду ще дуже багато роботи. Ще потрібно притертися один одного, щоб встановити якнайкращий контакт. Головне на сьогодні – добре підготуватися до матчу з Динамо.
Ми повинні багато працювати, щоб якомога краще виступити. А яке місце в групі нам пророкують – не так важливо. Це ж журналісти визначають нам місця, а ми на це не зважаємо. Наше завдання – показати якнайкращу гру в кожному поєдинку та здобути позитивний результат.
Я вже не раз говорив, що мене повязує з Україною. Спогади нормальні і про країну, і про стадіон, і про людей. З Шахтарем кілька років тому зустрілися – напрочуд сильна була команда. Знаємо Шевченка – нам забивав. Зараз, на щастя, він забити вже не може", – поділився К'єлліні на передматчевій прес-конференції.
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