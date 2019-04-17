Динамо – єдина команда, яка не пропустила вдома від Аякса в Лізі чемпіонів

Аякс переміг Ювентус та вийшов у півфінал ЛЧ / ФК Аякс

Аякс на виїзді виявився сильнішим за Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Аякс забивав кожному супернику на виїзді у цьогорічній Лізі чемпіонів, окрім київського Динамо, з яким амстердамці зустрічалися у плей-офф кваліфікації.

Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів – Динамо причетне до історичного досягнення

В першому матчі між Аяксом та Динамо в Нідерландах амстердамці святкували перемогу з рахунком 3:1, а на НСК Олімпійський команди розписали нічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, Аякс за сумою двох матчів пройшов Ювентус та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.

Ювентус – Аякс: 19-річний капітан творить казку для гостей, Динамо причетне до рекорду ЛЧ, а одного Роналду – замало