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Динамо – єдина команда, яка не пропустила вдома від Аякса в Лізі чемпіонів

06:00 11 Читать на русском
Динамо – єдина команда, яка не пропустила вдома від Аякса в Лізі чемпіонів
Аякс переміг Ювентус та вийшов у півфінал ЛЧ / ФК Аякс

Аякс на виїзді виявився сильнішим за Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

Аякс забивав кожному супернику на виїзді у цьогорічній Лізі чемпіонів, окрім київського Динамо, з яким амстердамці зустрічалися у плей-офф кваліфікації.

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В першому матчі між Аяксом та Динамо в Нідерландах амстердамці святкували перемогу з рахунком 3:1, а на НСК Олімпійський команди розписали нічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, Аякс за сумою двох матчів пройшов Ювентус та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.

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Джерело: Футбол 24
Теги
Динамо Динамо Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс
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