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Динамо – Славія: Шевченко буде присутній на грі

12:23 419 Читать на русском
Динамо – Славія: Шевченко буде присутній на грі
Андрій Шевченко / О. Осипов

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оцінить стан гравців Динамо перед матчами у Лізі націй.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія викликав інтерес у наставника збірної України Андрія Шевченка. Тренер "синьо-жовтих" хоче подивитись на стан гравців збірної України, адже головній команді невдовзі стартувати у Лізі націй, повідомляє Zbirna.com.

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Зауважимо, що перший матч у Лізі націй збірна України зіграє 6 вересня проти Чехії на виїзді.

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться сьогодні, 14 серпня, початок о 19:30.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
5
год
:
41
хв
Славія Прага
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Теги
Динамо Динамо Україна Україна Ліга чемпіонів Андрій Шевченко Андрій Шевченко Динамо - Славія Прага
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год
:
41
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