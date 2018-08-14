Динамо – Славія: Шевченко буде присутній на грі

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оцінить стан гравців Динамо перед матчами у Лізі націй.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія викликав інтерес у наставника збірної України Андрія Шевченка. Тренер "синьо-жовтих" хоче подивитись на стан гравців збірної України, адже головній команді невдовзі стартувати у Лізі націй, повідомляє Zbirna.com.

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Зауважимо, що перший матч у Лізі націй збірна України зіграє 6 вересня проти Чехії на виїзді.

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться сьогодні, 14 серпня, початок о 19:30.