Григорій Суркіс порадив Шевченку рівнятися на Хацкевича

Почесний президент Федерації футболу України, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс поділився враженнями від поєдинку Динамо – Шахтар (1:0) і дав кілька порад тренерському штабі національної збірної.

"Можливо, Динамо не виглядає так яскраво, як бразильці Шахтаря. Але є дуже важлива річ. Якщо порівняти склади команд, то в киян було три легіонери, а в "гірників" – шість. Марлос – переодягнений в українську форму бразилець.

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У Динамо є талановита молодь. Важливо не зруйнувати можливості цих хлопців. Вони мають вірити в себе, це окриляє. Таку можливість їм дає тренерський штаб. Усе інше не має значення. Для мене важливі перемоги Динамо, але перемоги наших національних збірних важливіші, вони завжди були й будуть на першому місці.

Я би дуже хотів, щоб тренерський штаб нашої головної національної команди звернув увагу, яким чином зараз Динамо здобуває перемоги. Я не критикую тренерів збірної. Але і в радянські часи, і в часи незалежної України наставники завжди намагалися використовувати ті можливості гравців, які були перевагою над іншими суперниками. Це пресинг, надійна гра в обороні, реалізація моментів та терпіння. Бажаю Шевченку використати те, що допомагає Динамо під керівництвом білоруського фахівця", – цитує Григорія Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що "динамівці" напередодні здолали Шахтар завдяки голу Беньяміна Вербіча та очолили турнірну таблицю.