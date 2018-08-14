toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Динамо – Славия: Шевченко будет присутствовать на игре

12:26 36 Читати українською
Динамо – Славия: Шевченко будет присутствовать на игре
Андрей Шевченко / О. Осипов

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко оценит состояние игроков Динамо перед матчами в Лиге наций.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ДинамоСлавия вызвал интерес у наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Тренер "сине-желтых" хочет посмотреть на состояние игроков сборной Украины, ведь главной команде вскоре стартовать в Лиге наций, сообщает Zbirna.com.

Григорий Суркис посоветовал Шевченко равняться на Хацкевича

Заметим, что первый матч в Лиге наций сборная Украины сыграет 6 сентября против Чехии на выезде.

Матч квалификации Лиги чемпионов ДинамоСлавия состоится сегодня, 14 августа, начало в 19:30.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
6
час
:
23
мин
Славия Прага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Лига чемпионов Андрей Шевченко Андрей Шевченко Динамо Киев - Славия Прага
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Давид Силва завершил выступления в сборной Испании
    Іспанія — 13 авг212 Давид Силва завершил выступления в сборной Испании
6
час
:
23
мин
Динамо Киев
19:30
Славия Прага
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук