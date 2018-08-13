Динамо – Славія: один з секторів Олімпійського закриють через санкції УЄФА

Стали відомі санкції УЄФА щодо поведінки вболівальників Динамо під час домашнього матчу проти грецького АЕКа.

Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив покарати Динамо за неналежну поведінку вболівальників у домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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В УЄФА вирішили частково обмежити відвідуваність стадіону НСК Олімпійський під час наступного домашнього матчу клубу в єврокубках – а саме закрити сектор №43.

Таким чином на матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія, 43-й сектор буде закритим.

Нагадаємо поєдинок відбудеться 14 серпня, початок о 19:30.

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