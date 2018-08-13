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Динамо – Славія: один з секторів Олімпійського закриють через санкції УЄФА

19:03 463 Читать на русском
Динамо – Славія: один з секторів Олімпійського закриють через санкції УЄФА
Фан-сектор Динамо / Фото з соцмереж

Стали відомі санкції УЄФА щодо поведінки вболівальників Динамо під час домашнього матчу проти грецького АЕКа.

Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив покарати Динамо за неналежну поведінку вболівальників у домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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В УЄФА вирішили частково обмежити відвідуваність стадіону НСК Олімпійський під час наступного домашнього матчу клубу в єврокубках – а саме закрити сектор №43.

Таким чином на матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія, 43-й сектор буде закритим.

Нагадаємо поєдинок відбудеться 14 серпня, початок о 19:30.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
23
год
:
6
хв
Славія Прага
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Динамо Динамо Динамо - Славія Прага Ліга чемпіонів УЄФА
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19:30
Славія Прага
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