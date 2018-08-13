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Динамо – Славия: один из секторов Олимпийского закроют из-за санкций УЕФА

19:03 37 Читати українською
Динамо – Славия: один из секторов Олимпийского закроют из-за санкций УЕФА
Фан-сектор Динамо / Фото з соцсетей

Стали известны санкции УЕФА за поведение болельщиков Динамо во время домашнего матча против греческого АЕКа.

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать Динамо за неподобающее поведение болельщиков в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа, сообщает официальный сайт Динамо.

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В УЕФА решили частично ограничить посещаемость стадиона НСК Олимпийский во время следующего домашнего матча клуба в еврокубках – а именно закрыть сектор №43.

Таким образом, на матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия, 43-й сектор будет закрытым.

Напомним поединок состоится 14 августа, начало в 19:30.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
22
час
:
25
мин
Славия Прага
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Славия Прага Лига чемпионов УЕФА
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