Атакующий полузащитник попал в стартовый состав на матч Динамо – Штурм, но в итоге не вышел на игру. Вместо Цыганкова с первых минут появился Александр Караваев, первоначально заявленный как запасной.

Динамо – Штурм: онлайн-трансляция матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Причины отсутствия лидера бело-синих неизвестны – его нет даже в запасе. Скорее всего, вынужденное изменение в составе связано с проблемами со здоровьем у Цыганкова. Официальной информации на момент публикации новости не было. (Обновлено. Позже комментатор матча сообщил, что Виктор травмировался на предматчевой разминке).

Напомним, что недавно появилась информация, что 24-летний Цыганков не хочет оставаться в Динамо и рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Вингером "бело-синих" интересуется один из клубов АПЛ.