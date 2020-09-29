"Я думаю, що Динамо пройде в груповий етап Ліги чемпіонів. Кияни зробили хороший результат на виїзді, тому буде легше у матчі-відповіді.

Динамо – Гент: Кличко підтримав киян перед вирішальним матчем плей-офф Ліги чемпіонів

За Гент не грають основні наші гравці (Яремчук і Безус – прим.), тож бельгійцям буде важко. Моя думка: пройде Динамо", – сказав Філіппов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, на НСК Олімпійський у Києві відбудеться матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів між Динамо та Гентом. Переможець зустрічі вийде до групового раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру. У першому поєдинку у Бельгії перемогу святкували кияни – підопічні Луческу перемогли команду трьох українців з рахунком 2:1.

Динамо – Гент: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів