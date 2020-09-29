Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився очікуваннями від матчу-відповіді в рамках Ліги чемпіонів проти Гента.

"Звичайно, ми готові. Для нас це один з найважливіших матчів у сезоні. Хочемо перемогти і потрапити в Лігу чемпіонів.

Динамо – Гент: Супряга оцінив рівень бельгійців напередодні ключового матчу Ліги чемпіонів

Думаю, захист Динамо виглядає непогано. Хочеться довести це на полі. Будемо утримувати рахунок чи грати на перемогу? Ми хочемо пройти в груповий раунд. А як вийде, побачимо", – поділився Кендзьора у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

"Динамо – зовсім не велика команда": бельгійські ЗМІ скиглять через поразку в Лізі чемпіонів і звинувачують українця